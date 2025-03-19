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Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun diplomasını belediye binasına astı: "Hukuksuzluğu kabul etmiyoruz"

Hopa Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı.

Güncel
  • 19.03.2025 00:42
  • Giriş: 19.03.2025 00:42
  • Güncelleme: 19.03.2025 00:44
Kaynak: ANKA
Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun diplomasını belediye binasına astı: "Hukuksuzluğu kabul etmiyoruz"
ANKA

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Hopa Belediyesi, tepki olarak İmamoğlu'nun diplomasını belediye binasına astı.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem Başkanımızın diplomasının iptalini ve başkanımıza yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını Hopa Belediyesi binamıza astık. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.

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