Hopa Belediyesi’nden çağrı: Nazım Hikmet’i Anadolu’da yaşatalım

Hopa Belediyesi Nazım Hikmet’in Vasiyet şiirinden yola çıkarak tüm belediyeleri çınar ağacı dikme çağrısında bulundu.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, komünist şair Nazım Hikmet’in 1928 yılında Türkiye’ye giriş yaptığında yakalandığı yerden, şairin “Vasiyet” şiirindeki “Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taş maş da istemez hani” dizelerine dikkat çekerek, bütün belediyelere 3 Haziran’da çınar ağacı dikme çağrısında bulundu.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan yaptığı konuşmada Nazım Hikmet’in 1928 yılında yaklaşık 2 ay Hopa Cezaevi’nde hapis yattığını hatırlattı.

ÇOCUK MUHİTTİN'İN OĞLU DA ÇAĞRIDA YER ALDI

Nazım Hikmet’in Hopa hapishanesinde yazdığı “Çocuk Muhittin” şiirinde geçen Muhittin Özgüven’in oğlu Mustafa Özgüven ile kamera karşısına geçen Hopa Belediye Başkan Utku Cihan konuşmasının devamında “Bütün belediyelerimizi Nazım’ın 61. ölüm yıldönümünde, 3 Haziran’da saat 11.00’de, uygun görecekleri bir alana, bir parka, bir bahçeye veya Nazım heykellerinin hemen yakınına bir çınar ağacı dikmeye; Nazım’ı Anadolu’da yaşatmaya ve Nazım’ın vasiyetini yerine getirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet'in 2 ay hapis yattığı Hopa Cezaevi

Hopa Belediyesi’nin kampanyayla alakalı yaptığı açıklama ise şu ifadelere yer verildi:

“Nazım Hikmet’in Vasiyeti’ni yerine getiriyoruz;

Hopa’dan Anadolu’ya, Türkiye’nin her yerinde Nazım ağacı dikiyoruz.

Nâzım Hikmet 1928'de Gürcistan sınırından ülkesine kaçak yollarla girdi, Hopa'nın (Peronit) Çamlıköy köyünde yakalandı, Hopa hapishanesinde iki ay yattı. 1938'den 1950'ye kadar hapis yatıp çıktıktan sonra yurtdışına kaçtı, bir daha da ülkesine dönemedi. Yani Hopa, Nâzım'ın sevdalısı olduğu memleketine; Türkiye'ye son dönüş yeridir.

Hopa Belediyesi olarak Nazım Hikmet’in 'Vasiyet’ini, O’nun memleketine döndüğü son yerden Hopa’dan başlatmak ve bunu tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Başta sosyal demokrat belediyeler olmak üzere ve çağrımıza kulak veren tüm yerel yönetimlerle birlikte Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümü olan 3 Haziran günü, yerel yönetimlerin uygun gördüğü alanda 'Çınar' ağacı dikmeyi planlıyoruz.

Dikilen çınar ağaçlarının plaket ile 'Nazım Hikmet Ağacı' olarak işaretlenmesini amaçlıyoruz.

Yerel yönetimler bu kampanya ile hem Nazım Hikmet’in vasiyetini yerine getirecek hem de çevreye duyarlı bir çalışmanın parçası olacak. Çınar ağacının iklimsel olarak uygun olmadığı alanlarda dileyenler istediği ağaç fidanını dikebilir."