Hopa'da ağaç kesimini engellemek isteyen köylülere ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Haber Merkezi

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesine karşı ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açıldı. Olayda Raşit Kibar isimli yurttaş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Cankurtaran bölgesinde yapılmak istenen mesire alanı projesi için bu sabah iş makineleri kesim yapmak için ormana girdi. Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üzerinden örgütlenen köylüler, kesimi engellemek istedi.

HALK HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDI

Müdahale sırasında arbede yaşandı. Köylülerin alanda nöbet tuttuğu esnada iş makinalarını alana sokmak isteyenler, köylülerin üzerine silahla ateş açtı. Saldırıda köylülerden Reşit Kibar, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralandı. Yaralılar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fotoğraf: BirGün

Olayı duyan Hopa halkı hastane önüne akın etti.

Saldırıda ağır yaralanan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu’nun tedavisi ise sürüyor.

Yaralılardan Gökhan Koyuncu'nun, köylülerin örgütlendiği Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Başkanı olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Görgü tanığı Murat Koyuncu, olay anını şöyle anlattı: "Bir yıldır süren bir konu bu... Turizm adı altında Cankurtaran'ın madenlere açılma planını biliyoruz. İhaleyi alan şirketin ağaç katliamı yapacağını biliyorduk. Sabah saatlerinde iş makinalarının oraya çıktığını görünce nöbet yerine geçtik. Eski muhtar adayı Muhammet Ustabaş, bize silah çekti. Üzerimize mermi yağdırdı. Reşit abi bizim önümüze geçti. İnşaat şirketinin çalışanı Fikret Merttürk de oradaydı. Olaydan sonra katili oradan uzaklaştırdı. Jandarma geldi kimse hiç bişey yapamadı"

2019'DA MUHTAR ADAYI OLDU!

Köylülere saldıran Muhammet Ustabaş, 2019 yerel seçimlerde köyün muhtar adayı olmuştu.