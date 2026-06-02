Hopa'da ÇAYKUR'a kontenjan tepkisi: "Masraf çok, alım yok"

Artvin’in Hopa ilçesi Yoldere köyündeki çay üreticileri, ÇAYKUR’un kontenjan uygulamasına tepki gösterdi. Bir üretici, "Kontenjanı bir anda 25 kiloya düşürdüler. Bu millete yazık değil mi? Herkes perişan" dedi.

Bir başka üretici ise Hopa’daki uygulamanın diğer ilçelerden farklı olduğunu belirterek "Arhavi’de daha yüksek alım yapılırken Hopa’da 25 kilo uygulanıyor. Neden Hopa’da bu kadar düşük" diye sordu.

Çay sezonunun başladığı Hopa'da ÇAYKUR’un çay alımına dekarda 25 kilogram kontenjanla başlaması, üreticilerin tepkisine neden oldu.

Üreticiler, kontenjanın fiyatları düşürdüğünü ve üreticiyi vadeli satışa mecbur bıraktığını, artan işçilik ve diğer giderler karşısında geçimlerini sağlamakta zorlandıklarını dile getirdi.

"BU MİLLETE YAZIK DEĞİL Mİ? HERKES PERİŞAN"

Bir çay üreticisi, "Perişan olduk, ne söyleyeceğim? Kontenjanlar neden birden bu kadar düşürüldü? 25 kiloya indirildi. Bu millete yazık değil mi? Herkes perişan" dedi.

Çay üreticisi Musa Balcı ise kontenjan uygulamasının sahadaki etkisine ilişkin, "Buralar özel sektöre bırakılıyor. Gelip sahayı görün insanlar ne durumda. Arhavi’de daha yüksek miktarda alım yapılırken Hopa’da 25 kiloya düşürüldü. Bu nasıl bir uygulama? Biz alnımızın teriyle çalışıyoruz. Hırsızlık yapmıyoruz. Bu vatandaşa bu eziyet neden yapılıyor? İşçi çalıştırıyoruz, masraf ediyoruz ama ürünümüzü satamıyoruz. Bir anda 25 kiloya düşürmek yerine önce 100 kilo, sonra 50 kilo yapılabilirdi. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. İşçiyi getiriyoruz, ama ürünü satacak yer bulamıyoruz" dedi.

"MECBUREN ÖZEL SEKTÖRE VERECEĞİZ"

Bir başka üretici de belirsizliğe dikkat çekerek, "Dönüm başı 100 kiloydu, şimdi 25 kiloya düşürüldü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mecburen özel sektöre vereceğiz ama fiyatlar düşük" ifadelerini kullandı.

Üretici Olcay Tosunoğlu ise "Rize, Pazar ve Fındıklı’da sezon erken başladı, bizde geç başladı. Fabrikaların kapasitesi yetersiz kalınca kontenjan uygulanıyor. Ancak Hopa’ya daha büyük bir fabrika gerekiyor. Her yıl aynı mağduriyeti yaşıyoruz. Çay dalında beklemiyor. Toplamak zorundayız. Geç kalınca ne özel sektör ne de fabrika alıyor. Ürün elimizde kalıyor. Bu yüzden mecburen düşük fiyata vermek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.