Hopa'da kültür, sanat ve çocuk şenliği: 3-4 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

Hopa Kültür ve Sanatevi 2. Kazım Koyuncu Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği, 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şenlik kapsamında gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ "aydınlanma" konusunda, Melda Onur ve Oğuz Kurdoğlu ise yerel yönetimler, hayvan hakları ve ekoloji üzerine söyleşiler yapacak.

İki gün boyunca çocuklar için atölyeler ve çocuk şenliği olacak.

4 Ağustos Pazar günü Kazım Koyuncu'nun köyünde ve okulunda Serhan Asker'in de canlı yayında olacağı çocuk öykü atölyesi ve çocuk doğa yürüyüşü yapılacak.

Aynı anda satranç turnuvası gün boyu devam edecek.