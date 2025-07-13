Hopa festivalinde cemaat ve tarikatlar konuşuldu

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Artvin Hopa’daki 21. Hopa Kültür, Sanat ve Deniz Festivali devam ediyor.

Festival kapsamında düzenlenen "Türkiye’de Tarikatlar ve Cemaatlerin Konumu" başlıklı söyleşide gazeteciler Filiz Gazi ve İsmail Arı değerlendirme yaptı.

Gazi, Nakşibendi tarikatının Sünni mezhepçi bir ideolojik savunma hattı oluşturduğuna dikkat çekerken Arı da Türkiye’deki tarikat ve cemaat yapılarının oldukça karmaşık ve iç içe geçmiş olduğunu ifade etti.