Hopa Kültür ve Miras Günleri, yoğun kar yağışına rağmen gerçekleştirildi

Hopa Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Hopa Kültür ve Miras Günleri, yoğun kar yağışına rağmen büyük bir katılımla Hopa Parkı’nda gerçekleştirildi.

21 Şubat Dünya Anadil Günü ile başlayan etkinlik boyunca ateşler ve kuzineler yakıldı, yüzlerce Hopalı kar yağışı altında horon oynadı.

YÖRESEL LEZZETLER KATILIMCILARLA BULUŞTU

Etkinliğin ilk gününde düzenlenen yöresel yemek atölyesinde karalahana sarması, Laz böreği, mısır ekmeği, karalahana ezmesi (abur-harhaşi), hinkali ve kete gibi geleneksel lezzetler tanıtıldı ve katılımcılara ikram edildi. Ayrıca Hopa Belediyesi Mobil Büfesi, gün boyunca misafirlere ücretsiz çorba dağıttı. Yemek atölyesinin ardından Cumahpar müzik grubu sahne alarak Karadeniz şarkıları seslendirdi.

TEHLİKE ALTINDAKİ DİLLER VE RİTÜELLER MASAYA YATIRILDI

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından “Tehlike Altındaki Diller Atlası”nda yer alan Lazca ve Hemşince üzerine etkinlik kapsamında önemli oturumlar düzenlendi. İlk gün gerçekleştirilen “Doğa Takvimi Çerçevesinde Ritüeller” başlıklı söyleşide, Lazca, Hemşince ve Gürcüce dillerinin korunması ve geleneksel ritüellerin yaşatılması üzerine konuşmalar yapıldı.

ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLER İÇİN ANADİLİNDE MASALLAR

Etkinliğin ikinci gününde, çocuklar ve yetişkinler için Lazca, Hemşince ve Gürcüce masal anlatımları gerçekleştirildi. Hikmet Akçiçek, Ertuğrul Turan, Resul Sakınmaz, Göksel Yılmaz ve Elmas Boztaş anlatımlarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

HORON VE MÜZİK COŞKUSU

Etkinliğin ikinci günü halk oyunları atölyesi ve konserlerle devam etti. Birol Topaloğlu, Hikmet Akçiçek, Aydoğan Topal ve Hopa Kültür ve Sanatevi Çocuk Korosu, Hopalıları şarkılarıyla buluşturdu. Gürcistan’ın Tiflis kentinden etkinliğe katılan Akrianelebi Çocuk Sesli Yetişkin ve Çocuk Korosu, seslendirdiği Gürcüce şarkılarla etkinliğe renk kattı.

CİHAN: BU BULUŞMAYI GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Etkinliğe katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür eden Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, şu açıklamada bulundu: “Hem müziğin hem de kültürel çalışmaların iç içe geçtiği üç günlük bir buluşma yaşıyoruz. Kar yağışına rağmen hep birlikte şarkılarla, horonlarla ve geleneklerimizle dolu dolu bir etkinlik oluyor. Böyle bir buluşma Hopa’da ilk defa gerçekleşiyor ama bundan sonra da geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu yüzden herkesi kültür ve miras günlerine katkı vermeye davet ediyorum.”

FİLM GÖSTERİMLERİ VE SÖYLEŞİ İLE FİNAL

Hopa Kültür ve Miras Günleri’nin son günü belgesel ve film gösterimleriyle tamamlandı. Gösterimler kapsamında Elif Ergezen’in yönetmenliğini yaptığı, Hopalı Laz şair ve ressam Hasan Helimişi’nin hayatını konu alan belgesel “Şairin Ölümü”, Özcan Alper’in ilk kısa filmi “Momi”, Fatih Ertekin’in Şavşat’ın İmerhev bölgesinde yaşayan Gürcülerin asırlardır sürdürdüğü yaylacılık kültürünü anlatan belgesel filmi “Memtevri” ve Resul Sakınmaz’ın yönetmenliğini yaptığı, Doğu Karadeniz’in bir köyünde babası ve büyükannesiyle yaşayan bir çocuğun hikayesini anlatan Lazca kısa film “Medi” izleyicilerle buluştu. Film gösterimlerinin ardından Resul Sakınmaz, Meryem Özçep, Göksel Yılmaz ve Şafak Murat Şahin ile gerçekleştirilen söyleşiyle etkinlik sona erdi.