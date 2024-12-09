Hopa ve Arhavi'de yapılması planlanan 10 maden ihalesinin iptali için imza kampanyası başlatıldı

Artvin Arhavi’de 9, Hopa’da 1 köyle birlikte toplamda 10 köyde yapılması planlanan maden ihalesine "hayır" demek için vatandaşlar imza kampanyası başlattı. Reşat Dindar, yaptığı açıklamada "Madene hayır" demek için imza topladıklarını vurguladı. Dindar açıklamasında, "Tüm Türkiye’de biz sömürge madenciliğine karşıyız. Bu ülkenin yeraltı zenginliklerinin 3-5 şirkete peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Cennet Artvin’imizin cehenneme çevrilmesine müsaade etmeyeceğiz” diyen Dindar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece Arhavi’nin ve Hopa’nın sorunu değil, bütün Türkiye’nin sorunudur. Burada bizim çocuklarımızın geleceği var ve burada bizim yeraltı zenginliklerimiz var. Devletimizin hiçbir karı yokken, hiçbir menfaati yokken 3-5 sermaye sahibinin bunları sömürmesine asla izin vermeyeceğiz. Cennet Artvin’imizin cehenneme çevrilmesine müsaade etmeyeceğiz. Şu anda Arhavi’de imza sayısı 10 bini geçmiş durumda ve herkes karşı. Şu an evet diyen kimse yok. Peki, bu güzelliklerin yok edilmesini kim isteyebilir ki? Bunu isteyenin ya aklından zoru vardır ya da yeşile (dolar) merakı çok fazladır."