Hopa’da emekliler 14 Şubat’ı Kent Lokantası’nda kutladı

Hopa Belediyesi ile Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şubesi iş birliğinde, emekliler ve eşleri için 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hopa Kent Lokantası’nda dayanışma yemeği düzenlendi.

HOPA KENT LOKANTASI BİRİNCİ YILINI DOLDURDU

Etkinlikte konuşan Hopa Belediye Başkanı Dr. Utku Cihan, Kent Lokantası’nın tam bir yıl önce 14 Şubat’ta hizmete açıldığını hatırlatarak konuşmasına başladı.

“Tam bir yıl oldu. Bu kent lokantasını geçtiğimiz sene bugün, 14 Şubat’ta açmıştık, hayata geçirmiştik. Bugün hem onun birinci yılını kutluyoruz hem de emeklilerimizle birlikte 14 Şubat’ı yeniden bir arada karşılıyoruz.”

Başkan Cihan, lokantanın bir yıl boyunca düzenli ve yoğun bir şekilde hizmet verdiğini belirtti.

“BİR YILDA 30-40 BİN KİŞİ FAYDALANDI”

Kent Lokantası’nın sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Cihan, günlük ortalama 120 ila 140 yurttaşın burada yemek yediğini, bir yıl içerisinde ise yaklaşık 30-40 bin kişinin bu hizmetten yararlandığını ifade etti.

“Yaklaşık her gün 120–140 kişi burada yemek yedi. Bir yıl içerisinde 30-40 bin kişinin faydalandığı bir lokanta burası. Geldiği noktadan memnunuz. Gerçekten ihtiyacı karşılayan bir proje haline geldi.”

“EKONOMİK ŞARTLAR ZOR, DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ülke genelindeki ekonomik koşullara da değinen Cihan, kent lokantalarının özellikle bu süreçte önemli bir sosyal destek mekanizması olduğunu söyledi.

“Malum, ekonomik şartlar gerçekten çok kötü. Kent lokantaları İstanbul’da başlayıp tüm Türkiye’ye yayılan bir sosyal belediyecilik örneği oldu. Biz de Hopa’da bunun bir örneğini gerçekleştirdik. Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.”

Başkan Cihan ayrıca, bir yıl önce yine 14 Şubat’ta bir emekli yurttaşın ve eşinin etkinliğe katılımının kendilerine örnek olduğunu belirterek, “Sevgi emektir” anlayışıyla bu yıl da emeklilerle bir araya gelmek istediklerini ifade etti.

“BU BULUŞMA GELENEKSEL HALE GELSİN”

Etkinlikte söz alan emekli Tekin Topaloğlu, Kent Lokantası’nın açılışında da yer aldığını belirterek, 14 Şubat buluşmasının her yıl düzenlenmesi temennisinde bulundu.

Topaloğlu, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik tabloya dikkat çekerek, bu dayanışma modelinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına işaret eden Topaloğlu, organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

“EMEKLİLİK SADAKA DEĞİL, HAKTIR”

Programda konuşan Tüm Emekliler Sendikası Hopa Şube Başkanı Saim Aydın, emeklilerin ekonomik ve sosyal taleplerine dikkat çekti.

Aydın, emekliliğin bir lütuf değil, yıllar süren emeğin karşılığı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Emeklilik sadaka değildir, bedelini peşin ödediğimiz bir haktır. Emekliler insanca yaşayabilecek bir ücret istiyor. Demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz.”

En düşük emekli maaşının iyileştirilmesi ve bayram ikramiyelerinin artırılması taleplerini yineleyen Aydın, emeklilerin dayanışma içinde hak arayışını sürdüreceğini ifade etti.