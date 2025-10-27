Hopa’da emeklilerden eylem: “Sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz”

Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa Şubesi, ekonomik kriz ve artan yoksulluğa dikkati çekmek amacıyla "Geçinemiyoruz" sloganıyla yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına katılanlar önce Hopa’da semt pazarını ziyaret etti, yüksek fiyatlara dikkati çekti.

Pazarda sembolik alışveriş yapan emekliler, yaşadıkları geçim sıkıntısını göstermeye çalıştı. Emekliler, bir adet salatalığı 5, bir adet narı 40, bir adet elmayı 16 ve iki adet mandalinayı ise 35 liraya satın aldı. Pazara çıkan 70 yaşındaki bir emekli, yaşadığı geçim sıkıntısını şöyle ifade etti:

"70 yaşındayım, geçinemiyoruz. Artık elbiseleri yıkayıp tekrar giyiyoruz, eskileri giyiyoruz. Artık rahat değiliz; bizim rahatlığımız o dünyada mı? Bu adamlar, bu yaşta poşetleri ellerine alıp dolaşıyorlar. Bu insanlara yazık değil mi, bize yazık değil mi?"

“EMEKLİLER TOPLU SÖZLEŞME MASASINA DAHİL EDİLMELİ”

Tüm Emekliler Sendikası üyelerinin Hopa Meydanı'ndaki basın açıklamasını okuyan Muhammet Oral şunları kaydetti:

"İkramiye hakkımız sadaka değil, emek ücretidir. Bugün bayram ikramiyesi adı altında verilen ücret bir günde eriyip gidiyor. Oysa bu ülkenin her karışında alın terimiz, emeğimiz var. Bayram ikramiyeleri yılda dört defa verilmeli, tutarı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Biz sadaka değil, hakkımız olanı istiyoruz. Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, emekliler toplu sözleşme masasına dahil edilmelidir. Biz susarsak geleceğimiz de susar. Bu yüzden susmayacağız. Biz yönetemeyenlere defalarca çağrıda bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz.

Emekliler için adil bir intibak yasası çıkarılmalıdır. Memurlara verilen seyyanen ödenek tüm emeklilere yaygınlaştırılmalı, en düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlenerek kademelendirilmelidir. Sağlık hizmeti güvenli, zamanında ve ücretsiz olmalı; sağlıkta soygun uygulamalarına son verilmelidir. Bayram ikramiyesi yılda dört defa ödenmeli, tutarı en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır."