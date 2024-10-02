Hopa’da Kibar için nöbet

Haber Merkezi

Artvin'in Hopa ilçesi Cankurtaran mevkiinde ağaçların kesilmesini engellemek isterken öldürülen Reşit Kibar için 6 Ekim Pazar günü yaşam nöbeti düzenleniyor. Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin çağrısıyla düzenlenen nöbet eylemi saat 16.00-18.00 arasında Kibar'ın öldürüldüğü ormanda yapılacak.

Nöbet, Reşit Kibar’ın katledilişinin 1. ayında, tehdit altındaki tüm yaşam alanlarına dikkat çekmek ve dayanışma sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Nöbet, ekosistemi koruma mücadelesinde yer alan herkes için bir çağrı niteliği taşıyor.