Hopa’da kültür ve miras geçidi

HABER MERKEZİ

Hopa Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Hopa Kültür ve Miras Günleri, yoğun kar yağışına rağmen büyük bir katılımla Hopa Parkı’nda gerçekleştirildi.

21 Şubat Dünya Anadil Günü ile başlayan etkinlik boyunca ateşler ve kuzineler yakıldı, yüzlerce Hopalı kar yağışı altında horon tepti.

Etkinliğin ilk gününde düzenlenen yöresel yemek atölyesinde karalahana sarması, Laz böreği, mısır ekmeği, karalahana ezmesi, hinkali ve kete gibi geleneksel lezzetler tanıtıldı ve katılımcılara ikram edildi.

Yemek atölyesinin ardından Cumahpar müzik grubu sahne alarak Karadeniz şarkıları seslendirdi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından “Tehlike Altındaki Diller Atlası”nda yer alan Lazca ve Hemşince üzerine etkinlik kapsamında önemli oturumlar düzenlendi.

“Doğa Takvimi Çerçevesinde Ritüeller” başlıklı söyleşide, Lazca, Hemşince ve Gürcüce dillerinin korunması üzerine konuşmalar yapıldı. Etkinliğin ikinci günü halk oyunları atölyesi ve konserlerle devam etti.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, ‘‘Böyle bir buluşma Hopa’da ilk defa gerçekleşiyor ama bundan sonra da geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu yüzden herkesi kültür ve miras günlerine katkı vermeye davet ediyorum" dedi. Hopa Kültür ve Miras Günleri’nin son günü belgesel ve film gösterimleriyle tamamlandı.