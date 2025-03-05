Hopa’da şehir içi yolcu taşıyan dolmuş tıra çarptı: 12 yaralı

(ARTVİN) – Artvin’in Hopa ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsünün, yol kenarında park halindeki tıra çarpması sonucu, dolmuşta bulunan 12 kişi yaralandı.

Hopa ilçesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Y.K. yönetimindeki 08 D 5020 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptı.

Kazada, dolmuşta bulunan 12 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinini ilk müdahalesinin ardından Hopa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin Rize’ye sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, kazanın nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.