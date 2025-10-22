Hopa’da üst geçide “Hopa’dan DTCF’ye faşizme geçit yok" afişi asıldı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin’in Hopa ilçesindeki üst geçide akşam saatlerinde, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) yemekhane zammını protesto eden öğrencilere yönelik saldırılara dikkati çekmek amacıyla “Hopa’dan DTCF’ye Faşizme Geçit Yok” yazılı afiş asıldı.

İlçenin yoğun kullanılan bölgelerinden birindeki üst geçide asılan afişte "Sol Genç" ibaresi de yer aldı.

DTCF'de yemekhane zammını protesto eden öğrencilere başka bir grup tarafından saldırıda bulunulmuş, bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı.