Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hopa’da üst geçide “Hopa’dan DTCF’ye faşizme geçit yok" afişi asıldı

Artvin’in Hopa ilçesindeki üst geçide akşam saatlerinde, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) yemekhane zammını protesto eden öğrencilere yönelik saldırılara dikkati çekmek amacıyla “Hopa’dan DTCF’ye Faşizme Geçit Yok” yazılı afiş asıldı.

Ajans Haberleri
  • 22.10.2025 14:01
  • Giriş: 22.10.2025 14:01
  • Güncelleme: 22.10.2025 14:01
Kaynak: ANKA
Hopa’da üst geçide “Hopa’dan DTCF’ye faşizme geçit yok" afişi asıldı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin’in Hopa ilçesindeki üst geçide akşam saatlerinde, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) yemekhane zammını protesto eden öğrencilere yönelik saldırılara dikkati çekmek amacıyla “Hopa’dan DTCF’ye Faşizme Geçit Yok” yazılı afiş asıldı.

İlçenin yoğun kullanılan bölgelerinden birindeki üst geçide asılan afişte "Sol Genç" ibaresi de yer aldı.

DTCF'de yemekhane zammını protesto eden öğrencilere başka bir grup tarafından saldırıda bulunulmuş, bazı öğrenciler gözaltına alınmıştı.

BirGün'e Abone Ol