Hopa’da yaşam nöbetine polis engeli: Barikat aşıldı, yürüyüş gerçekleştirildi

Artvin Hopa’da Cankurtaran mevkiisindeki orman parkı projesine karşı çıktığı için öldürülen Reşit Kibar ve Kibar'ın öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan Dursun Ali Koyuncu için devam eden yaşam nöbeti için bir araya gelenlere polis engel oldu.

Müdahaleye tepki gösteren bölge halkı polis barikatını aşarak yürüdü.

Polis barikatı "Faşizme karşı omuz omuza" sloganıyla aşıldı. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada da "Ormanları, doğayı, yaşamı savunmak suç değildir" denildi.

Nöbet müzik grubunun ezgileriyle devam etti.