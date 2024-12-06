Hopalılar ‘Reşit Kibar için adalet’ diyerek yaşam nöbetinde buluştu

Yaşam ve doğa savunucusu Reşit Kibar'ın Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimini önlemeye çalışırken katledilmesine ilişkin etkin bir soruşturma yapılması gerektiğini savunan Hopalılar, dosyaya gizlilik kararı getirilmesi ile doğrudan bilgiye ulaşım engellenmesine tepki göstererek yaşam nöbetinde buluştu.

Hopa Meydanı’nın yaşam nöbetine CHP’li milletvekilleri Tahsin Ocaklı ile Gökhan Günaydın, İstanbul Barosu’ndan Avukat Osman Zeki Erdoğan ve çok sayıda yurttaş destek verdi. Açıklamaya Kibar'la birlikte saldırıya uğrayan ve 86 gün tutuklu kalan Dursun Ali Koyuncu da katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Çifteköprü köyünden Neslihan Topal Gümüşkaya, “Biliyoruz, yargıyı hak arayan doğa savunucuları, kadınlar, işçiler, öğrenciler, memurlar, aydınlar üzerinde bir sopa olarak kullanan AKP-MHP iktidarının yarattığı, çürümüş adalet düzeninin sonucudur içinde bulunduğumuz durum. Bizler Reşit için gerçek adalet sağlanana kadar ‘dosyadaki gizlik kararı kaldırılsın! Soruşturma genişletilsin! Azmettiriciler tutuklansın!’ demeye devam edeceğiz” dedi.

Gümüşkaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Kamu yararı kapsamına soktuğunuz maden arama faaliyetleri ile sermayenin kar odağı halene getirdiğiniz doğamızın talanına karşı, maden ruhsatları iptal edilene kadar direnmeye devam edeceğiz. Arhavi’de madene Vaminon diyenlerin sesini hep beraber yükselteceğiz.

Maden şirketleri bir ağaç kesmek isterken iki kere düşünsün çünkü memleketin her köşesinde binlerce Reşit Kibar olarak karşınıza dikileceğiz!

Ormanlarımızı, derelerimizi koruyacak, bu memleketin hiçbir yerinde eksilmeyecek, dünden daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde doğamızı, yaşam alanlarımızı, emeğimizi yağmalayanların karşında duracağız! Reşit için adalet sağlanana kadar, maden ruhsatları iptal edilene kadar, mücadelemizi büyütmeye devam devam edeceğiz!”