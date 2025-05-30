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Horasan’da domuz sürüsü görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 30.05.2025 12:11
  • Giriş: 30.05.2025 12:11
  • Güncelleme: 30.05.2025 12:11
Kaynak: İHA
Horasan’da domuz sürüsü görüntülendi

Erzurum’un Horasan ilçesi Aktaş Mahallesi’nde domuz sürüsü görüntülendi.
Sabah saatlerinde Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi’nde yaklaşık 40 yaban domuzu ve yavruları görüldü. Vatandaşlar, domuz sürüsünün mahalleye yaklaştığı anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Domuzlar tarlalar arasından mahalleye doğru ilerlerken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Sürünün daha sonra bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Olayda herhangi bir zarar ya da yaralanma yaşanmadı.

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