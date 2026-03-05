Hormon tedavisi reçetelerinde kısıtlama tartışması: TTB, bakanlığa sordu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hormon tedavisi planlanan hastalar için e-reçete sisteminde herhangi bir mevzuat değişikliği veya resmi bilgilendirme olmamasına rağmen farklı illerdeki hekimlerden gelen “reçete düzenlenemediği” yönündeki bildirimler üzerine Sağlık Bakanlığı'na resmi bir yazı göndererek bilgi talebinde bulundu.

Yazıda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na gönderdiği yazıda, ICD-10 F64 tanı kodu kapsamında izlenen hastalara yönelik e-reçete kısıtlamalarının kaynağının açıklanması istendi.

Cinsiyetin yasal olarak değiştirilebilmesinin Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesiyle düzenlendiğini anımsatan TTB, mahkeme izniyle yapılan ameliyatlar öncesinde hormon kullanımının tıbbi bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

TTB, e-reçete sistemindeki kısıtlamaların hukuki veya teknik dayanağının olup olmadığını ve varsa hangi mevzuat veya idari tasarrufa dayandığını açıklamasını talep etti.

Hekimler ve hastalar, belirsizliğin ortadan kaldırılmasını ve tedaviye erişimin güvence altına alınmasını istiyor.