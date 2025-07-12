“Hormon tedavisi yasağı bilim dışı ve hak ihlalidir”

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 25.06.2025 tarihinde yayımlanan bir yazıyla cinsiyet uyum sürecinde kullanılan hormonların ve ergenlik baskılanması için kullanılan ilaçların 21 yaş altında reçete edilmesine ve rapor düzenlenmesine engel getirildi.

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği yaptığı açıklamada, bu kararın tıp mesleğinin bilimsel bilgiye dayalı uygulamalarını göz ardı ettiği, bireylerin sağlık hizmetine erişim hakkını açıkça ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kararın ideolojik ve politik kaygılarla alındığına dikkat çekildi.

Söz konusu düzenlemenin, hâlihazırda tedavi süreci devam eden çok sayıda genci ve ailelerini doğrudan etkilediği belirtilirken, dünyada benzer değerlendirmelerin yapıldığı ülkelerde dahi tedavi süreçlerinin aniden kesilmediği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu karar bilimsel kılavuzlara uygun biçimde tanı konmuş bireylerin tedavi süreçlerini keyfi bir yaş sınırıyla engellemektedir” denildi.

TTB ve TPD, cinsiyet uyum sürecine ilişkin tedavilerin uzun yıllardır dünya genelinde geçerli kılavuzlarla desteklendiğini hatırlatarak, Endokrin Cemiyeti ve Dünya Transgender Sağlığı Profesyonelleri Birliği gibi uluslararası kuruluşların, bu tür uygulamaları bireyin yüksek yararı doğrultusunda önerdiğini belirtti.

Açıklamada, ergenlik döneminde yapılan psikososyal ve tıbbi desteklerin, cinsiyet uyuşmazlığı nedeniyle yaşanabilecek ruhsal sorunların önlenmesinde etkili olduğu, bilimsel araştırmalarla ortaya konduğu kaydedildi.

TTB ve TPD, alınan kararın kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını riske attığını ve tıbbi kararların politik müdahalelere açıldığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na bu düzenlemenin derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Tıp mesleği, bilimsel bilgi ve etik ilkelere dayanarak bireyin yüksek yararını gözetmekle yükümlüdür. Bilimsel olmayan bu sınırlamaların derhal geri çekilmesi gerekmektedir.”