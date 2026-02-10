Hornets-Pistons maçında büyük kavga: Saha karıştı

NBA’de Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 119-110 mağlup etti. Batı Konferansı lideri Thunder, bu sonuçla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Sakatlığı nedeniyle 10 maç sonra parkeye dönen Jalen Williams, 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Kenardan gelen Isaiah Joe 19, Alex Caruso 17 sayı üretirken, Chet Holmgren 13 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı.

Lakers’ta LeBron James 22 sayı ve 10 asistle oynadı. Marcus Smart 19, Austin Reaves ise 16 sayıyla mücadele etti.

HORNETS-PISTONS MAÇINDA SAHA KARIŞTI

Gecenin bir diğer maçında Detroit Pistons, deplasmanda Charlotte Hornets’ı 110-104 mağlup etti. Ancak karşılaşma, üçüncü çeyrekte yaşanan olaylarla gölgede kaldı.

Spectrum Center’da oynanan maçta Pistons’ta Cade Cunningham 33 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle galibiyetin mimarı oldu. Duncan Robinson 18, Jalen Duren ise 15 sayıyla katkı sağladı.

Hornets cephesinde 9 maçlık galibiyet serisi sona ererken, Brandon Miller 24, LaMelo Ball ve Kon Knueppel 20’şer sayıyla oynadı.

Üçüncü çeyrekte Jalen Duren ile Moussa Diabate arasında başlayan gerilim, diğer oyuncuların da dahil olmasıyla büyüdü.

Olayların ardından Duren ve Diabate’in yanı sıra Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atıldı. Son çeyrekte hakemin üzerine yürüdüğü belirtilen Hornets Başantrenörü Charles Lee de ihraç edildi.