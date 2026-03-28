Horror estetiği Messer Chups’la Roxy’de

Surf rock, horror estetiği ve retro kültürü kendine özgü bir müzikal dilde bir araya getiren Messer Chups, 4 Nisan akşamı İstanbul’da dinleyiciyle buluşacak. Dünya çapındaki turneleri ve üretken diskografisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan grup, Roxy sahnesinde enerjik ve görsel açıdan yoğun bir performans sunmaya hazırlanıyor.

Rockabilly, vintage surf, horror punk ve lounge müziğin kesişiminde konumlanan Messer Chups, 1950’ler ve 60’ların kült B-movie dünyasından alınan ses örneklerini theremin melodileri ve retro Rus ezgileriyle harmanlayarak kendine has bir sound kuruyor. Grup, sahnede yalnızca müzikal bir performans değil, aynı zamanda orta yüzyılın korku ve trash sinemasından görüntülerle desteklenen sinematik bir atmosfer de yaratıyor.

Gitarda Oleg “Guitaracula”, bas ve vokalde Svetlana “Zombierella” ve davulda Signor Mattia’dan oluşan üçlü, karakteristik tarzı ve yüksek tempolu performanslarıyla uluslararası surf sahnesinin öne çıkan grupları arasında gösteriliyor. İstanbul’da giderek büyüyen dinleyici kitlesiyle buluşacak olan grup, bu kez görsel ve işitsel katmanları iç içe geçiren bir konser deneyimi vaat ediyor.

Gecenin açılışını ise üniversite müzik kulübünde bir araya gelen ve tamamı kadın müzisyenlerden oluşan OD Band üstlenecek. Farklı bölümlerde eğitim gören üyelerin ortak müzik tutkusu etrafında kurulan grup, rock müziğin enerjisini sahneye taşıyan performanslarıyla dikkat çekiyor. OD Band, aynı zamanda kadın müzisyenlerin sahnede daha görünür olması yönündeki duruşuyla da öne çıkıyor.

4 Nisan Cumartesi günü saat 21.30’da Roxy İstanbul’da gerçekleşecek konser, retro estetik ile yüksek enerjili rock performanslarını bir araya getirerek izleyicilere çok katmanlı bir sahne deneyimi sunacak.