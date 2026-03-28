Houston Rockets deplasmanda kazandı, Alperen Şengün'den 14 sayı

NBA’de Houston Rockets, FedExForum’da konuk olduğu Memphis Grizzlies’ı 119-109 mağlup ederek deplasmanda önemli bir galibiyete imza attı.

Rockets’ta Kevin Durant 25 sayı ve 10 asistle öne çıkarken, Jabari Smith Jr. 21 sayı ve 16 ribauntluk performansıyla pota altında etkili oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 14 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 1 top çalma ve 2 blokla takımına çok yönlü katkı sağladı.

MEMPHIS YİNE MAĞLUP

Memphis cephesinde Olivier-Maxence Prosper 31 sayı ve 7 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, GG Jackson ve Javon Small 14’er sayıyla mücadele etti. Ancak bu performanslar, Grizzlies’ın son 14 maçta 13. yenilgisini almasına engel olamadı.

Öte yandan gecenin bir diğer karşılaşmasında Los Angeles Lakers, sahasında Brooklyn Nets’i 116-99 mağlup etti. Lakers’ta Luka Doncic 41 sayı ve 8 ribauntla galibiyetin mimarı olurken, bu sezon 15. kez 40 sayı barajını aştı. Austin Reaves 26 sayı ve 8 ribauntla katkı verirken, LeBron James 14 sayı ve 8 asist üretti.

Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri ise LeBron James’in, ikinci çeyrekte oğlu Bronny James’in sayısında asist yaparak NBA tarihinde bir ilki gerçekleştirmesi oldu.

Brooklyn Nets’te Josh Minott 18 sayı ve 6 ribauntla oynarken, Nic Claxton ve Ziaire Williams 16’şar sayıyla mücadele etti. Ancak Nets, bu sonuçla üst üste 10. mağlubiyetini aldı.