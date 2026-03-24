Houston Rockets İçin Kritik Maç: Minnesota - Houston Rockets Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

NBA’de heyecan dorukta! Batı Konferansı’nda üst sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadelede, Minnesota Timberwolves - Houston Rockets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu basketbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Özellikle milli yıldız Alperen Şengün’ün performansı, bu karşılaşmayı daha da dikkat çekici hale getiriyor.

MİNNESOTA - HOUSTON ROCKETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

NBA’de oynanacak bu önemli karşılaşma, 25 Mart’ı 26 Mart’a bağlayan gece saat 04.30’da (TSİ) başlayacak.

MİNNESOTA - HOUSTON ROCKETS MAÇI HANGİ KANALDA?

Target Center’da oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

HOUSTON ROCKETS’IN SON DURUMU

Houston Rockets, Batı Konferansı’nda 6. sırada yer alıyor ve sezonu ilk 6 içinde tamamlayarak doğrudan play-off bileti almayı hedefliyor. Takımın liderliğini Alperen Şengün ve Kevin Durant üstleniyor.

Alperen Şengün’den Triple-Double Performans

Houston Rockets, son maçında Chicago Bulls’a 132-124 mağlup oldu. Ancak karşılaşmada Alperen Şengün sergilediği performansla dikkat çekti.

33 sayı

13 ribaund

10 asist

2 top çalma

2 blok

Bu performansla birlikte milli oyuncu, sezonun 4. triple-double’ına imza attı.

MİNNESOTA TİMBERWOLVES’UN KONUMU

Minnesota Timberwolves ise Batı Konferansı’nda 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, bu karşılaşmada galip gelerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Houston Rockets play-off hedefi için kritik bir maça çıkıyor.

Minnesota ev sahibi avantajını kullanmak istiyor.

Alperen Şengün’ün performansı maçın kaderini belirleyebilir.

İki takım da üst sıralardaki yerini koruma mücadelesi veriyor.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMİ

Sezonun son bölümüne yaklaşılırken, her galibiyet büyük önem taşıyor. Bu nedenle Minnesota - Houston Rockets karşılaşması, Batı Konferansı sıralaması açısından belirleyici bir mücadele olacak.

Minnesota - Houston Rockets maçı ne zaman?

Karşılaşma 25 Mart’ı 26 Mart’a bağlayan gece oynanacaktır.

Minnesota - Houston Rockets maçı saat kaçta?

Maç saat 04.30’da başlayacaktır.

Minnesota - Houston Rockets maçı hangi kanalda?

Mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Target Center’da oynanacaktır.

Alperen Şengün son maçta ne yaptı?

Alperen Şengün son maçta 33 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.