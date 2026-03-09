Houston Rockets, San Antonio Spurs deplasmanında farklı kaybetti

NBA’de Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı San Antonio Spurs’e 145-120 yenildi.

Frost Bank Center’da oynanan mücadelede milli basketbolcu Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle mücadele etti. Bu sonuçla Rockets sezonun 24. yenilgisini aldı.

Konuk ekipte Kevin Durant ve Amen Thompson 23’er sayıyla takımın en skorer isimleri olurken Jabari Smith ile Reed Sheppard 17’şer sayı kaydetti.

Üst üste dördüncü galibiyetini alan San Antonio Spurs’te Victor Wembanyama 29 sayı ve 8 ribauntla maçın en skorer oyuncusu oldu. De’Aaron Fox ise 20 sayı ve 10 asistle “double-double” yaptı. Spurs’te Stephon Castle 23, Keldon Johnson ise 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

DONCIC, LAKERS’I TAŞIDI

NBA’de günün bir diğer maçında Los Angeles Lakers, sahasında New York Knicks’i 110-97 mağlup etti.

Lakers’ta Luka Doncic 35 sayı ve 8 ribauntla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Austin Reaves 25, Rui Hachimura 13 ve Luke Kennard ise 12 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Knicks’te Karl-Anthony Towns 25 sayı ve 16 ribauntla double-double yaparken Jalen Brunson 24, OG Anunoby 13 ve Landry Shamet 10 sayıyla mücadeleyi tamamladı.