Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya: "Uyuşturucu satanları deşifre edeceğiz"

Hozat'ta gençleri uyuşturucudan korumak için kurulan "Hozat Toplumsal Dayanışma ve Mücadele Komisyonu" çalışmalarına başladı. Komisyonun içerisinde Hozat Belediyesi de bulunuyor. Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, uyuşturucuya karşı yürüttükleri kampanya hakkında Anka Haber Ajansı’na konuştu.

Uyuşturucu madde kullanımının ülke çapında bir sorun olduğunu ifade eden Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, "Artık çocuklarımız arasında çeteleşmeler başladı. Her gün 3-5 çocuğumuzu kaybediyoruz. Hozat’ta ailelerimize bir çağrı yaptık. Pedagog ve psikolog eşliğinde çocuklarımızı uyuşturucudan korumak istiyoruz. Tabii uyuşturucuyla mücadelenin önce aile içinden başlaması gerekiyor. Anne ve babalara çocuklarına nasıl davranması gerektiğini anlatmamız lazım. Odan sonra da çocuğumuzu tedaviye ikna etmemiz lazım. Önce aile içinden başlarsak bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"ARKADAŞ ÇEVRESİNE MUTLAKA DİKKAT EDİLMELİ"

Hozat Toplumsal Dayanışma ve Mücadele Komisyonu’nun uyuşturucuyla mücadele kapsamında köyleri gezdiğini belirten Kaya, "Köyleri gezdiğimizde çok kötü bir şeye şahit olduk. 18-70 yaş arası kişilerde uyuşturucu kullanımı olduğunu gördük. Köylerde aileler gizlice bizimle görüşmeye geldi. Çocuklarının kurtarılmasını isteyen aileler oldu. Anneler ve babalar çocuğunun arkadaş çevresine mutlaka dikkat etmeli, çocuğu kontrol altında tutmalı" diye konuştu.

"UYUŞTURUCU SATANLARI DEŞİFRE EDECEĞİZ"

Toplumsal bir direnç gösterilmediği sürece uyuşturucunun gençler arasında yaygınlaşacağını belirten Aydın Kaya, "Şu anda çocuklarımızı isim isim tespit ediyoruz. Bu çocuklarımızın aileleriyle psikolog ve pedagog eşliğinde görüşme yapacağız. Biz bu çocukları kurtarmak istiyoruz. Biz bu çocukları deşifre etmek istemiyoruz. Ancak çocuklarımızı zehirleyen ve uyuşturucu satan kim varsa bunları da deşifre edeceğiz. Artık bu işin kaygısı korkusu kalmadı. Çocuklarımızı tedavi ettirip, hem ekonomik hem de manevi olarak katkı sunacağız" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Hozat Toplumsal Dayanışma ve Mücadele Komisyonu’na bir anne olarak katkı sunmak için katıldığını belirten Ceylan Küçükkaptan Toğrul, "Hozat’ın köylerinde madde ekimi yapıldığına dair bilgiler aldık. Bunun üzerine köylere gittik ve broşür dağıttık. Ne yazık ki uyuşturucu madde kullanan gençlerimiz var, ancak sayı olarak henüz elimizde bir data yok. Hozat, küçük ve alternatif sunmayan küçük bir yer. Çocukların yapabileceği hiç bir aktivite yok. Bu nedenle de çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz" dedi.

"YAPILAN ARAMALARA RAĞMEN UYUŞTURUCU BURAYA NASIL GİRİYOR?"

Kahvehane işletmecisi Ali Kalkan ise, "Hozat'ta her yer kamera. Bu uyuşturucu kimler tarafından dağıtılıyor, kimlerin eliyle buraya geliyor? O kadar yapılan aramalara rağmen uyuşturucu buraya nasıl giriyor? 6-7 yaşındaki çocuklar hap satılıyor. Bunların önüne nasıl geçebiliriz. Biraz işin bu kısmını tartışmak gerekiyor" dedi.