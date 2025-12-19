Hozat Çocuk Şenliği eğlence, kahkaha ve sürprizlerle tamamlandı

Hozat Belediyesi tarafından düzenlenen Hozat Çocuk Şenliği'ne çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Hasan Saltık Kültür Merkezi’nde 17 Aralık'ta gerçekleştirilen ücretsiz etkinlikte; palyaço gösterileri, bubble show ve “Yolunu Şaşıran Bal Böceği” Çocuk Tiyatro Oyunu ile çocuklar keyifli anlar yaşadı. Hozat Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda rengârenk anlar yaşandı.

Hozat Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği çocuk şenliğinin karnaval havasında gerçekleştiğini belirten Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, "Gülüşlerin, neşenin hâkim olduğu şenlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmaktan gurur duyuyoruz" dedi.