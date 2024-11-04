Hozat kayyuma karşı sokakta: Ortak mücadeleyi büyütelim

Hozat Emek ve Demokrasi Platformu, Esenyurt’tan sonra Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını protesto etti.

SOL Parti, DEM Parti, CHP, EMEP temsilcilerinin de aralarında bulunduğu grup, "Kayyuma geçit vermeyeceğiz" sloganı attı.

Protesto eyleminde ortak açıklamayı EMEP İlçe Başkanı Erdem Ulaş Çelik okudu. Açıklamada, kayyum atamasının 4 Kasım 2016’da Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın gözaltına alınmasının yıldönümünde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

"Kürt halkının demokratik siyasetten tasfiye edilmesi amaçlı saldırıların sürdüğü" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tek adam iktidarının, kendi bekası için seçme ve seçilme hakkının ilgasını göze aldığını daha önceki seçimlerin ardından da görmüştük. 1 Ekim’den itibaren iktidar cenahının ‘barış’ söylemlerini kullanarak, ‘uzatılan Devlet elinin tutulmasını’ bir tehditle dile getirmesinin ardından o elin içinde nelerin saklı olduğu çok geçmeden daha net görüldü. Bir kez daha ifade edelim ki bu saldırı halk iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir darbedir. Daha önce gerçekleştirilen kayyum darbeleri halk tarafından reddedilmiştir. Kayyum pratiği seçimlerde büyük bir yenilgiye uğramış ve halk kendi iradesini belirlemiştir. Her seçimde yenilgiye uğrayan kayyum darbesinde ısrar etmek, siyasi tükenmişliğin göstergesidir. AKP-MHP iktidarı, seçimle kazanamadığını yargı ve kolluk marifetiyle ele geçirme alışkanlığını ve kayyum darbesini bir rejime dönüştürmüştür. Bu saldırı, aynı zamanda Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına büyük bir saldırıdır.

AKP bugünkü pratiğiyle bir kez daha gaspçı olduğunu göstermiştir! Van'da gaspçıydı, Hakkâri'de, Esenyurt'ta gaspçılık yaptı, şimdi de Mardin, Batman, Halfeti'de gaspçılık yapıyor! Kayyumlar gaspçılıktır, halk iradesine darbedir! İktidarının tüm gücünü; kazanamadığını, sahip olamadığını yok etmek ya da çalmak üzere kullanan AKP'nin bu irade tanımaz tutumu, hepimize ortak mücadeleden başka bir yolun olmadığını bir kez daha gösteriyor. Haktan hukuktan bir adım bile geri adım atmamanın en gerçek yolu, tek gerçek yöntemi haksızlığa hukuksuzluğa uğrayan her kesimin birlikte mücadelesidir! Ülkenin dört bir yanında bu gaspçı yaklaşıma, halkların iradesini yok sayanlara karşı ortak mücadeleyi büyütme çağrısı yapıyoruz!"