Hozat'ta kadınlar Halk Meclisi'nde buluştu: 'Dayanışma' vurgulandı

Hozat Halk Meclisi Kadın Komisyonu’nun düzenlediği Kadın Dayanışma Pikniği, Hozat Cem Emir Parkı’nda yapıldı. Etkinlikte dayanışma vurgusu yapıldı.

HABER MERKEZİ

Dersim’in Hozat ilçesinde kadınlar, Hozat Halk Meclisi Kadın Komisyonu’nun düzenlediği Kadın Dayanışma Pikniği’nde bir araya geldi.

Hozat Cem Emir Parkı’nda yapılan etkinlikte kadınlar evlerinden getirdiği yiyeceklerle kolektif bir sofra kurdu.

Pikniğe Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ile SOL Parti İlçe Başkanı Hıdır Dilekçi katıldı.

Yüksek katılımın sağlandığı piknikte, kadınların sosyal yaşama katılmaları ve Hozat'ın temel sorunları da tartışıldı.

Etkinlikte bundan sonraki süreçte kadın etkinliklerinin artırılması yönünde kararı alındı.

Kadınların, Hozat Halk Meclisi’nde daha aktif olması yönünde konuşmalar yapıldı.

Toplantının farklı görüşlere sahip kadınların bir arada olması ve kadın dayanışma iradesinin ortaklaştırılması dikkat çekti.

Hozat'ta secimler sonrasi kurulan halk meclisleri kadın pikniği gerçekleştirdi. @SOLPartiHozat pic.twitter.com/QGfJZicQkm — SOL Parti (@solpartibilgi) July 6, 2024

Kadınlar; Belediye başkanı, belediye emekçileri ve SOL Parti'ye teşekkürlerini iletti.

Dayanışma Pikniği'nde davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi.