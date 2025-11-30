Hozat'ta maden şirketi soğuk havayı fırsat bildi: Köylüler projeye karşı nöbete tekrar başladı

Dersim’in Hozat ile Pertek ilçeleri arasında bulunan Karabakır, Dorutay, Yukarı Gülbahçe, Akdemir ve Ardıç köylerinin ortak mera alanına ponza taş ocağı projesi yapılmak isteniyor. Köylüler projeye karşı 165 gündür aralıksız çadır nöbeti eylemini sürdürürken, soğuk hava koşulları ara verme kararı aldı. Ancak bu ara sırasında maden firması bölgede harita mühendisleri aracılığıyla işaretleme yapınca, köylüler kaldırdıkları çadırı yeniden kurdu.

Söz konusu projeyle ilgili Tunceli Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ‘ÇED olumlu’ kararına karşı Erzincan İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açıldı. Köylüler, dava sonuçlanıncaya kadar bölgede nöbet tutacaklarını açıkladı.

"ÇADIRI TOPLADIKTAN 1 SAAT SONRA ŞİRKET BURAYA GELDİ"

Nöbet tutanlardan Elif Dal, "Çadırımızı cuma günü topladık. 1 saat sonra şirket burada çalışma başlattı. Hemen kendi aramızda haberleştik ve buraya yeniden geldik. Biz buraya geldiğimizde şirket çalışanları buradan kaçtı. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Ölümse ölüm. Bu kadar basit. Bizim topraklarımızdan ellerini çeksinler. Biz burada topraklarımıza sahip çıkıyor. Bizim hayvanlarımız var, çocuklarımız var, bu güzel doğada yaşıyoruz. Burada şirketleri istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"DONSAK DA ÖLSEK DE TOPRAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Zeve Köyü Sultan Hıdır Cemevi Derneği Başkanı Songül Koyun ise "Soğukta donsak da burayı asla terk etmeyeceğiz. Hava şartları biraz zorlaşında nöbetimize ara verdik. Baktık ki şirket durmuyor, biz de durmayız. Donsak da ölsek de kendi topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Onları buraya sokmayacağız, bunu net bir biçimde bilsinler. İnsanlar burada arıcılık yapıyor. Burası sit alanı ilan edildi, mezarlarımız var burada. İnsanların içme suyu buradan gidiyor. Burası olmazsa biz de olmayız. En önemli şey ise iki inanç merkezinin ortasında kalan bir bölge olması" dedi.

"MÜTEAHHİTLERE VERECEK BİR KARIŞ TOPRAĞIMIZ YOK"

Maden ocaklarına karşı yağmurda, çamurda ve sıcakta direndiklerini belirten Metin Palancı da "Biz 3 gün önce çadırı kaldırdık, 1 saat sonra müteahhitlerin adamı buraya geldi. Bizim burada müteahhitlere verecek bir karış toprağımız yok. Maden istemiyoruz" diye konuştu.