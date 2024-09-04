Hozatlı üniversiteliler için burs dayanışması

Dersim’in SOL Partili Hozat Belediyesi’nin üniversite öğrencileri için sağladığı eğitim bursu başvuruları 20 Eylül’e kadar devam ediyor. ‘Hozat’ın Güçlü Yarınları Burs Fonu’ adı altında yapılan burs dayanışmasının 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi için 28 Ağustos 2024 ile 20 Eylül 2024 tarihleri içerisindeki başvurular Hozat Belediyesi’ne şahsen yapılacak.

Burs başvuru şartları ise Hozatlı üniversite öğrencisi ve dar gelirli olmak. Dayanışma içerisinde yapılan katkılar ve üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek üzere hareket ettiklerini belirten Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, “Her sene bizim bölgemizdeki üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bu yıl da burs vermek isteyen aileler katkı sundular bize. Biz de bu parayı biriktirip üniversiteyi kazanmış öğrencilere burs veriyoruz. Biz öğrencinin her ayki yurt parasını karşılıyoruz. Bulunduğu şehirdeki aylık yurt parası ne kadarsa onu karşılıyoruz. Öğrencilerin barınma sorununu çözmeye çalışıyoruz. Günümüz Türkiye’sinde artık hiçbir ailenin kendi öğrencisini okutabilme şansı yok. Artık yurt çıkmadan hiçbirimizin kendi çocuğumuzu başka şehre gönderecek bir durumumuz yok. Biz de bu çocukların en azından o ayki yurt parasını ödemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaya, burs vermek isteyen ailelerin ise öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca destek olduklarını söyleyerek, “Bölgemiz zaten yoksul, imkansızlıklar var. Öğrenciyle burs vermek isteyen aileyi görüştürüyoruz. Yıl boyunca aile ile öğrenci aralarındaki iletişimi kendileri sağlıyorlar. Çocuklarını okutamayacak aileler çok. Burs vermek isteyen aileler de bir öğrencinin üniversite hayatı boyunca kendisine destek oluyor” şeklinde sözlerini tamamladı.

ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİ

Öte yandan Hozat Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hozat Belediyesi (@hozatbelediyesi)'in paylaştığı bir gönderi

Kırtasiye desteğiyle ilgili Hozat Belediyesi'nin duyurusu ise şu şekilde:

"Dayanışma Ağına Katılın!



Bu kampanyayı büyütmek ve daha fazla öğrencimize ulaşmak için siz değerli vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Eğitime katkı sağlamak isteyenler, büyük boy defter, kalem, kalemlik, zeka oyunları ve genel olarak her türlü kırtasiye malzemesini Hozat Belediye Başkanlığı'na ulaştırabilirler. Malzemeleri aşağıdaki adrese teslim edebilirsiniz.

Adres:

Hozat Belediye Başkanlığı

Yeni Mahalle Celal Doğan Sokak No:3, Hozat, Tunceli



Gelin, hep birlikte öğrencilerimizin eğitim hayatını destekleyelim!"