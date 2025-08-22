Hozatlılar bağımlılığa karşı bir araya geldi

Haber Merkezi

Hozat Belediyesi madde bağımlılığına karşı mücadele yöntemlerine dair Hasan Saltık Kültür Merkezi’nde geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Toplantıya birçok demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcisinin yanı sıra kanaat belediye meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Toplantıda, gençler arasında hızla yayılan madde bağımlılığına karşı nasıl bir yol izleneceği, uyuşturucu ticareti yapanlara ve bu illeti üreten, dağıtan karanlık odaklara karşı topyekûn mücadele yöntemleri konuşuldu. Toplantı sonucunda kurulan komisyon ile ailelerin bilinçlendirilmesi, gençlerin profesyonel tedavi süreçlerine erişimi ve toplumun tüm kesimlerinin aktif katılımıyla mücadeleye devam edilmesi kararı alındı.

Toplantının sonunda yapılan açıklamada, "Hozat halkı, geleceğine sahip çıkıyor. Bu halk çocuklarını sahipsiz bırakmaz. Hiçbir işyeri, hiçbir esnaf bu konuda duyarsız kalamaz. Yol kenarlarında, dükkan önlerinde alkol reklamı, flama, varil gibi teşvik edici unsurları derhal kaldırın” denildi.