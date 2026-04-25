Hozatlılar İstanbul'da buluştu

İstanbul’da düzenlenen forumda konuşan SOL Partili Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, ilçedeki sorunları ve acil ihtiyaçları anlattı. SOL Parti MYK üyesi Taş ise “Hozat’ı tersine göçün yaşanacağı bir çekim merkezi haline getirmeliyiz” dedi

Dersim’in Hozat ilçesindeki yerel yönetim deneyimi ve sorunları Küçükçekmece’deki Garip Dede Kültür Merkezi’nde ele alındı. Foruma Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya ve SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş katıldı.

İstanbul’daki Hozatlıların katılım gösterdiği forumun moderatörlüğünü Hozat Derneği Başkanı Nihat Kızıl üstlendi.

Belediye Başkanı Aydın Kaya, şehrin önemli sorunları ve acil ihtiyaçları üzerine bilgilendirme yaparak Hozat'ı insan merkezli, halk temelli örnek bir yerel yönetim modeli oluşturmak adına kararlılığını vurguladı.

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş “Hozat'ı büyük kentlerde ve Avrupa'da yaşayan Hozatlılarla beraber bir inanç ve kültür turizmi merkezi, tersine göçün sağlanacağı bir çekim merkezi olarak kurmalıyız. Kent kadın, çocuk, esnaf meclisleriyle demokrasisiyle örgütlenmeli” dedi. Taş, Hozatlıların siyasal örnek olmaları için çaba gösterileceğinin altını çizdi.

Foruma katılan Hozatlılar ilçenin geleceği için yapılabilecekler konusunda önerilerde bulundu.