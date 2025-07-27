Hozat’ta halaylar çekildi, ekolojik yıkım tartışıldı

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

“Dersim Yaşamdır; Doğama, İrademe, Dilime, İnancıma Dokunma” şiarıyla düzenlenen 23. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin ikinci günü Hozat'ta düzenlenen konser ve etkinliklerle devam etti.

Festival, Hozat Cumhuriyet Meydanı’nda sanatçılar Zeynep Bakşi Karatağ, Yılmaz Çelik, Ozan Serdar, Delil Hıdır-Hüseyin Güneş, Mehtap Durna ve Şenol Akdağ’ın konserleri ile katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

İlçede festival rüzgarı eserken Cem Emir Parkı’nda çocuk oyunları farkındalık atölyesi ve müzik dinletisi, Cumhuriyet Meydanı’nda ise davul zurna ekibi ile folklor gösterisi gerçekleştirildi. Hasan Saltık Kültür Merkezi’nde Dof Tiyatro'nun çocuk oyunu minik sanatseverlerle buluştu. Hasan Saltık Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Kaz Dağları’ndan Karadeniz’e, Karadeniz’den Dersim’e Ekolojik Yıkım' başlıklı panelde çevre sorunları ve buna yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Panel sonrası Cumhuriyet Caddesi’nde 'Doğama, suyuma, toprağıma dokunma' yürüyüşü gerçekleştirildi. Yaşam savunucuları Dersim'in doğasını korumaya yönelik çağrıların yaptığı yürüyüş sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserle festivalin ikinci günü sona erdi.