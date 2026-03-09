Hozat’ta Kadın Merkezi açıldı

Dersim’in Hozat ilçesinde kadınların bir araya gelebileceği yeni bir buluşma noktası kuruldu. Hozat Belediyesi tarafından kadınların dayanışmasını güçlendirmeyi ve ortak üretim alanı yaratmayı amaçlayan Kadın Dayanışma Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yapılan törenle resmi olarak açıldı.

Yurttaşların yoğun katılımıyla açılan merkez, ilçede yaşayan kadınların yanı sıra köylerden gelen kadınların da kullanabileceği bir buluşma ve dayanışma alanı olarak tasarlandı.

SOSYALLEŞME ALANI

Açılışta konuşan Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, kadınların sosyalleşmesi amacıyla merkezin hayata geçirildiğini belirtti. Kaya, "Bu dayanışma merkezini açmamızın en büyük sebebi kadınların burada sosyalleşmesi ve dayanışma ortamına katılması, sorunlarını ortak bir alanda bize iletmeleri ve bizim de onlarla birlikte var olan her süreci nasıl çözeriz diye düşüneceğimiz bir mekânın olması. Üretim yapan kadınlar da bugün burada. Onların ürettikleri ürünleri de burada dayanışmayla değerlendirmek istiyoruz. Kadınlar olmazsa hayat olmaz. Kadınların olduğu her yerde barış, sevgi, özgürlük vardır" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETE KARŞI BARİKAT

SOL Parti Sözcüsü Gizem Özdem kadınların eşitlik mücadelesine vurgu yaparak “Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar 8 Mart’ın direniş ruhuyla sokakları zapt ederken, biz de Hozat’ta bu iradeyi somut bir kazanımla, Kadın Dayanışma Merkezi’yle selamlıyoruz” dedi. Özdem, “Bizler biliyoruz ki; bu merkez sadece dört duvardan ibaret bir bina değil, yoksulluğa ve şiddete karşı örülen örgütlü bir barikattır. Kadınları eve hapsetmeye, emeğini yok saymaya çalışan bu karanlık düzene karşı; kamucu ve halkçı belediyecilikle yerelde bir kale daha inşa ediyoruz. Hozat’tan yükselen bu ses, eşit ve özgür bir memleketi kendi ellerimizle kuracağımızın ilanıdır” diye konuştu.

Kadınların birlikte üretmesini, deneyim paylaşmasını ve dayanışma ağlarını güçlendirmesini hedefleyen merkezde çeşitli etkinliklerin ve buluşmaların da düzenlenmesi planlanıyor.