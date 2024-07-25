Hozat’ta ‘öze dönüş’ festivali

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl 22’ncisi düzenlenecek olan Munzur Kültür ve Doğa Festivali, bugün "Doğamızın ve irademizin gaspına izin vermeyeceğiz" temasıyla başlıyor. Dört gün sürecek festivalde, onlarca sanatçı, yazar, şair ve doğa aktivistinin katılımıyla panel, seminer, yürüyüş, konser ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

KÜLTÜR YAŞATILIYOR

Munzur Kültür ve Doğa Festivali, 26-27 Temmuz tarihlerinde Dersim’in Hozat ilçesinde düzenlenecek. SOL Partili Hozat Belediyesi’nin işbirliğinde düzenlenen festival 2 gün boyunca çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalin Hozat programında söyleşi ve panellerde yer alacak isimlerden bazıları şöyle: Ercan Kesal, Mehmet Cengiz Bozkurt, Timur Soykan, Yaşar Aydın, Alper Taş, Hüseyin Şimşek. Hozat’ta sahne alacak sanatçılar arasında, Mikail Aslan, Grup Munzur, Ali Asker Ceylan, Pınar Aydınlar gibi isimler var.

DAYANIŞMAYA ÇAĞRI

Hozat Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tüm dostlarımızı festivalimize bekliyoruz” denildi. Ayrıca açıklamada yurttaşların hem eğlenceli hem de bilinçlendirici etkinliklerle dolu bu özel festivale katılarak, toplumsal dayanışmanın bir parçası olmaları çağrısında bulunuldu. Festivalin Tertip Komitesi’nde yer alan Emir Ali Genç, Mezopotamya Ajansı’na (MA) yaptığı açıklamada festivalin Dersim kültürünü yaşatma amacını vurgularken, son yıllarda yapılan festivallerin özünden uzaklaştığına dair eleştirilere değindi ve festivalin sadece piknik ve konser etkinlikleriyle anılmaya başladığını ifade etti. Genç, bu yıl “öze dönüş” temasının esas alındığını belirtti.