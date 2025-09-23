HPV taraması var aşısı yok

Rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyan HPV aşısının yıl sonundan itibaren ücretsiz olacağının açıklanmasına karşın henüz bir adım atılmadı.

Uzmanlar özellikle 9 yaşından itibaren erkek ve kız çocuklara HPV aşısı yapılması gerektiğine dikkat çekti.

AŞI DA TARAMA DA ÖNEMLİ

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'na seslenerek ‘‘Yılın sonu geldi. Değil 9 valanlı, 2 valanlı HPV aşısından da haber yok! Nerede 1000 ASM? Nerede ücretsiz HPV aşısı?’’ diye sordu. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi ise HPV aşısının aşı takvimine gireceği sözlerinin verildiğini anımsatarak ‘‘HPV aşısı kanseri önlüyor. Bugün sadece taraması yapılıyor ama aşı yok” dedi. Mehlepçi, son beş yılda yaklaşık 20 milyon hedef kadın nüfusunun (30-65 yaş ) 12,5 milyonunun HPV açısından yani rahim ağzı kanseri taraması yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti: ‘‘Bu da yaklaşık yüzde 64 oranında bir tarama başarısı anlamına gelmektedir. Taramalarda ortalama yüzde 2,5 ila 3,5 arasında pozitiflik tespit edilmektedir. Bu oran, yaklaşık 312 bin – 437 bin kadının HPV pozitif olduğunu göstermektedir. Pozitif çıkan kadınlar kadın doğum kliniklerine yönlendirilmekte, gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmaktadır. Negatif çıkan kadınlarda ise herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Ancak bu gruba HPV aşısı uygulanması, mevcut tarama programının etkisini büyük ölçüde artıracaktır. Çünkü: negatif olan kadınlar tekrar tekrar test yaptırmak zorunda kalmayacak, HPV’ye bağlı rahim ağzı kanseri gelişme riski önlenecek, ileride pozitiflik gelişip tedavi gerektirecek hastalık ve bunun maliyeti engellenmiş olacaktır. Dolayısıyla HPV tarama testinin aşılama ile entegre edilmesi, hem hastalar açısından uzun vadeli koruyuculuk sağlayacak hem de sağlık sisteminde ciddi ekonomik yükün önüne geçecektir.’’

Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Faruk Köse ise HPV'nin yaygın bir enfeksiyon olduğunu, 200’den fazla tipinin bulunduğunu söyledi. Köse, şöyle devam etti: ‘‘Kadınlarda HPV bulaştıktan sonra rahim ağzında kanser öncesi lezyonların ortaya çıkması en erken 1,5 yıl, en geç 15 yıl içinde olur. Bu süre ortalama 7-8 yıldır. HPV bulaşan 100 kadından birinde, takip veya tedavi edilmediği takdirde, rahim ağzı kanseri olma riski var. 9‘lu HPV aşıları, dünya genelinde görülen rahim ağzı kanserlerinin ve siğillerin %90’ına karşı koruma sağlar. Ancak kalan yüzde 10’luk kısımda yer alan yüksek riskli HPV tipleriyle rahim ağzı kanseri gelişme riski devam eder. Bu yüzden kadınların tarama programlarına düzenli olarak devam etmesi önerilir.’’