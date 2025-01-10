Hrant Dink cinayeti davası bir kez daha ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava bugün devam etti.

Yargıtay’ın 15 sanık yönünden kısmen bozduğu dava Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü.

Duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.

Mahkemede son savunması alınan Muharrem Demirkale, “Mütalaaya itiraz ediyorum. Bu cinayetle zerre kadar ilgim yok” dedi. Tutuklu sanık Veysel Şahin ise şöyle konuştu:

"Ben bu suçların hiçbirini işlemedim bu yargılamada bütün delillerde cinayetlerde tasarlayarak adam öldürmek anayasayı ihlalle ilgili hiçbir delil yoktur. Ben Ogün Samast’ı ve diğerlerini tanımıyorum. Bu şahısları burda mahkeme huzurunda gördüm hiçbiriyle hiçbir bağlantım yoktur. Ben görevimi yerine getirdim. 5 sene 7 aydır tutukluyum bunların göz önünde bulundurulmasını istiyorum, ben daha önce tahliye oldum, kaçma riskim yok."

7 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Duruşma bir sanığın hastanede olması sebebiyle savunması alınamadığından 7 Şubat’a ertelendi.

11 Ekim 2024'te görülen duruşmada, alınan beyanlar ve savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmederek duruşmayı 10 Ocak 2025 tarihine ertelemişti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Açıklanan mütalaada, 2007’de uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysal Şahin, albay olarak görev yapan Ali Öz, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay, müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan, astsubay başçavuş Okan Şimşek, polis memuru Onur Karakaya ve şube müdür yardımcısı Osman Gülbel’in ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ile ‘anayasayı ihlal’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edillmişti.

2007’de uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş’un ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ ve ‘Anayasayı ihlal’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen mütalaada, yüzbaşı Muharrem Demirkale’nin ise ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ‘anayasayı ihlal’ suçundan davanın reddine karar verilmesi istendi.

Mütalaada, astsubay kıdemli başçavuş Yavuz Karakaya’nın ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın ‘anayasayı ihlal’ suçu yönünden davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

1 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Mütalaada, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız ve Volkan Şahin'in haklarında kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesi talep edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Sarı’nın ise dosyasının ayrılması istendi.