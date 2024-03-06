Hrant Dink cinayeti: Ogün Samast ifade verdi

BirGün yazarı ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i katleden Ogün Samast, bugün görülen duruşmada ifade verdi. Samast, cinayet gününe ilişkin Yasin Hayal'in kendisine "Korkma devlet arkamızda" dediğini aktardı. Samast, Samsun'daki ifadesinde de polislerin "Rahat ol koçum, aslansın, sana kimse bir şey yapamaz" dediğini söyledi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'i 17 yıl önce silahla vurarak öldüren Ogün Samast, cinayet gününü anlattı.

Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast hakkında, geçen yıl tahliye edildikten sonra "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan dava açılmıştı.

Bu dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 11 sanıklı davayla birleştirilmesine karar verilmişti. Duruşma 6 Aralık'ta başlamış, ancak Samast ifade vermemişti. Duruşma 6 Mart'a ertelenmişti. Samast bugünkü duruşmada ifade verdi.

Agos'ta yer alan habere göre; Samast, duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolçu, Tuncay Uzundal, dönemin emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer, dönemin Trabzon TEM şube müdürlüğü görevlisi Adem Sağlam da duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

SAMAST: YASİN 'ARKAMIZ SAĞLAM' SIKINTI YOK DEDİ

Ogün Samast savunmasında "Daha önceki beyanlarıma ekleyecek sözüm yok” dedi.

Samast şu ifadeleri kullandı:

"Örgüt adına suç işlemek suçlamasıyla düzenlenenen iddianameye dair söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ben bu suçlamayla ilgili 7-8 sene önce savunma yapmıştım.

Olaydan önce 2006 yılında Erhan Tuncel’in evinde toplandık. Erhan Tuncel ile Yasin Hayal arasında mutfakta bir konuşma geçti. Ben o sırada salondaydım. Erhan’ın, Yasin’e, ‘Ramazan ve Ali Fuat müdür arkamızda rahat ol’ gibi şeyler söylediğini duymuştum. İkisi arasında duyduğum konuşma bundan ibaret.

'RAHAT OL KİMSE SANA BİR ŞEY YAPAMAZ'

Erhan’ın evine toplam iki üç kez gitmişimdir. Sohbet etmeye gidiyordum Erhan’ın evine. Yasin, ‘bu işten vazgeçersen senin de başın belaya girer’ diye beni tehdit ediyordu. Yasin’den korkuyordum. Yasin sıradan vatandaş değil McDonalds’ı bombalamıştı başka eylemleri vardı. Yasin yüzünden istemediğim olaylara dahil oldum.

Ben korkuyordum 16 yaşındaydım. Erhan ve Yasin, ‘sırtın sağlam, rahat ol, başına bir iş gelmeyecek, emniyet arkamızda, devlet arkamızda istediğinizi yapın, geniş takılın’ diye konuşmalar yapıyordu"

Olay yerinde beni takip edenler vardı. Fotoğraflarını da gösterdiler bana sonra. Yasin’i aradım. 'Korkma onlar bizden sen devam et' dedi.”

Mahkeme başkanı, Samast’a, “Olaydan sonra poliste, jandarmada bir ayrıcalık bir destek gördün mü?” sorusun yöneltti: Samast, “Samsun’da o konuşmalar olmuştu, ‘rahat ol koçum, aslansın, sana kimse bir şey yapamaz’ gibi söylemlerde bulunmuşlardı. Samsun Emniyet’teki görüntü ve ifade kayıtlarında da var bunlar” dedi.

"AKYÜREK VE YILMAZER’İ TANIMIYORUM"

Samast, Ramazan Akyürek'in avukatının sorusu üzerine: “Ramazan bey ve Ali Fuat’ı tanımıyorum. Onlardan talimat almadım. İsimlerini Erhan ve Yasin’den duydum" dedi.

Samast, "Yasin ve Erhan sık sık konuşuyordu. Yasin’in konuşma ve hareketleri her görüşmeden sonra sık sık değişiyordu. Eski ifadelerim doğrudur ama şimdi hatırlamıyorum.” diye konuştu.

Ogün Samast’ın ifadesi sona erdikten sonra Erhan Tuncel "Söylediklerinde çelişkiler var" dedi.

Ali Fuat Yılmazer'in avukatı ise “Erhan Tuncel ve Ogün Samast’a gelmeden önce, İstanbul ve Trabzon’daki görevliler zaten gerekenleri yapmamışlar. Gerekli önlemler alınmadığı için bu cinayet işlenebildi. O yıllarda ortada bir kumpas değil gerçekten de bir eylem planı vardı. Hrant Dink’in öldürülmesiyle Ergenekon örgütü bizce amacına ulaşmıştır. Maksat gerçeğe ulaşmaksa bu yönlerine bakmak lazım. Bu davada henüz gerçeklere ulaşılmadı" dedi.