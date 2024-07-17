Hrant Dink Davası ertelendi

Hrant Dink Davası'nda mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Ekim 2024'e erteledi.

Kamu görevlilerinin yargılandığı ve bazı sanıklar açısından Yargıtay'ın yeniden yargılama kararı verdiği Hrant Dink Davası'na devam ediliyor. Dink ailesi avukatlarından Hülya Deveci Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler, Engin Dinç gibi isimler için suç duyurusu talebinde bulundu. Duruşma 11 Ekim'e ertelendi.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, annesinin hastalığı nedeniyle izin talep eden ev hapsindeki Ali Öz’e üç gün izin verdi. Tutuklu sanıklar Yavuz Karakaya ve Muharrem Demirkale’nin esas hakkındaki savunmalarının gelecek celse alınmasına karar veren mahkeme davayı 11 Ekim saat 10:00’a erteledi.

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