Hrant Dink davası sanığıydı: Seçimlerden sonra CHP’ye üye olmuş

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in ölümünden sorumlu tutulan Ecevit Emir’in CHP’ye katıldığı ortaya çıktı.

Hrant Dink 19 Ocak 2007 tarihinde Ogün Samast tarafından Agos’un Halaskargazi Caddesi’ndeki binasının önünde öldürüldü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 85 sanık yargılandı. Yargılananlar arasında dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli Ecevit Emir de yer alıyordu.

Savcılık iddianamesine göre Ecevit Emir, Ogün Samast’ı izleyerek cinayete nezaret eden jandarma görevlilerinden. Telefon sinyal bilgileri ve kamera kayıtlarıyla cinayet anında olay yerinde olduğu ifade edildi. İstihbarat Şubesi görev kayıt defterinde ise başka bir yerde görevde olduğu yazıyordu.

CEZAEVİNDE GÖNDERİLDİ

Emir, 15 Ağustos 2016’da tutuklandı, 8 Aralık 2017’de tahliye edildi. İstanbul Emniyeti, Ecevit Emir’in mütalaanın açıklanmasından sonra yurtdışına kaçmak için Gürcistan ile irtibat kurduğunu, görüşmeler yaptığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından da Emir’e yönelik ev hapsi kararı verildi. 26 Mart 2021’de de Ecevit Emir’in beraatına karar verildi.

BERAAT KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Ancak Dink ailesinin avukatları beraat kararına itiraz etti. BirGün’e konuşan Dink ailesinin avukatı Hülya Deveci, “Yargıtay Ecevit Emir’in de aralarında yer aldığı beraat kararlarını onadı. Ancak biz dosyayı tüm beraat edenler yönünden Anayasa Mahkemesi’ne götürdük. Dosya hâlâ AYM’de ve henüz görüşülmedi” dedi.

CHP ROZETİ TAKTILAR

Bu gelişmelerinden ardından Ecevit Emir siyasete atıldı. Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen Beldesi’nde CHP’den belediye başkan adayı olmak istedi. Hatta Emir’in başvurusunu CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak CHP Emir’i aday göstermedi.

Ecevit Emir bağımsız olarak girdi belediye başkanlığı seçimi kazandı. Emir’in karşısında CHP’nin aday çıkarmaması da dikkatleri çekerken 9 Temmuz 2024’te Emir CHP’ye katıldı. Uşak CHP örgütünün Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaretinde de Emir’e parti rozeti takıldı. BirGün’ün ulaştığı Ecevit Emir ise bir açıklama yapmadı.