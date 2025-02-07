Hrant Dink davasında karar: Kamu görevlilerine 10 yıldan müebbete kadar değişen hapis cezaları

Agos gazetesi yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle yargılanıp mahkum edildikten sonra kararın bozulmasıyla yeniden yargılanan kamu görevlilerinin davasında hüküm açıklandı. Polis ve jandarma görevlilerine 10 yıldan müebbete kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 15 sanıklı davanın duruşmasında Dink ailesi avukatları hazır bulunurken, başka davadan tutuklu eski jandarma görevlisi Muharrem Demirkale de jandarma eşliğinde salona getirildi. Davanın diğer sanıkları da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

HÜKÜMLER VERİLDİ

Mahkeme, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç’ın beraatına hükmetti. Heyet, Muharrem Demirkale’ye “tasarlayarak öldürmek” suçundan müebbet hapis; Yavuz Karakaya'ya “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan 12 yıl 6 ay hapis; Bekir Yokuş’a “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan 10 yıl hapis; Veysal Şahin’e “ihmali davranışla öldürme” suçundan 15 yıl hapis, Gazi Günay’a “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “tasarlayarak öldürme” suçundan 25 yıl hapis; Okan Şimşek’e “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapis; Ali Öz’e “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet hapis, “kasten tasarlayarak öldürme” suçundan 25 yıl hapis; Mehmet Ayhan’a “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “kasten tasarlayarak öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis; Onur Karakaya’ya “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “kasten öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis; Osman Gülbel’e “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “kasten tasarlayarak öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis; Hasan Durmuşoğlu’na “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “kasten tasarlayarak öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca Bekir Yokuş, Onur Karakaya ve Mehmet Ayhan’ın hükümle beraber tutuklanmasına karar verdi. Faruk Sarı’nın ise firari olması sebebiyle dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

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