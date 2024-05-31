Hrant Dink davasında mütalaa açıklandı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Buna göre, 8 kişi hakkında 2'şer kez müebbet hapis cezası, 3 kişi için ise beraat talep edildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink cinayetine ilişkin sanıklar hakkında müebbet hapis ve beraat istendi.
Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, Dink'in öldürülmesine ilişkin devam eden davanın dördüncü duruşması, İstanbul Çağlayan 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Veysal Şahin, Osman Gülbel, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Mehmet Ayhan, Hasan Durmuşoğlu, Gazi Günay ve Ali Öz, hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ayrı ayrı 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Sanık Muharrem Demirkale hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi. Mütalaada, sanık Bekir Yokuş hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis talep edildi. Sanık Yavuz Karakaya hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis istendi.
3 KİŞİ HAKKINDA BERAAT TALEBİ
Savcı, sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç hakkında ise mahkumiyetlerine 'yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden' beraatlerine karar verilmesini talep etti.