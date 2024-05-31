Hrant Dink davasında mütalaa açıklandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Buna göre, 8 kişi hakkında 2'şer kez müebbet hapis cezası, 3 kişi için ise beraat talep edildi.

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