Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'i katleden Ogün Samast, 10 yıla kadar hapis talebiyle açılan davada tutuksuz yargılanıyor.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in katili Ogün Samast'ın, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamak'la birlikte 'FETÖ adına suç işleme' suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

Ogün Samast, İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.