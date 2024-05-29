Hrant Dink'in katili Ogün Samast, hakim karşısındaydı: Erhan Tuncel'in "Engin Dinç'in dinlenmesi" talebine ret

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'i katleden Ogün Samast, 10 yıla kadar hapis talebiyle açılan davada tutuksuz yargılanıyor. Bugün görülen mahkemede, Dink suikastının kritik isimlerinden sanık Erhan Tuncel'in 'Engin Dinç’in dinlenmesi' talebi reddedildi. Dava 12 Haziran’a erteledi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in katili Ogün Samast'ın, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamak'la birlikte 'FETÖ adına suç işleme' suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

Ogün Samast, İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

Samast, duruşma için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.

Dink ailesi avukatlarından Hülya Deveci ve Sebu Aslangil da duruşmaya katıldı.

Ogün Samast, Trabzon Adliyesi'nde / Fotoğraf: İHA

Önceki duruşmada ilk savunmasını yapan Ogün Samast, iddianameye konu eylemleri daha önceki yargılandığı davada anlattığını, olayın üzerinden yaklaşık 19 sene geçmesi nedeniyle cinayete ilişkin sanıklar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal arasında geçen konuşmaları hatırlamadığını iddia etmişti.

Tanık Ali Fuat Akdağ hakkında zorla getirme emri düzenlenmesini kararlaştıran heyet, sanıklar Tuncel ve Hayal'in avukatlarının olay yerinde keşif yapma talebini ise reddetmişti.

"ALİ FUAT AKDAĞ’I TANIMIYORUM"

İlk olarak tanık sıfatıyla Konya’dan Mehmet Aksoy dinlendi. Daha önce 'FETÖ’den yargılandığı davada ceza alan isimlerden olan Aksoy’a bu dosya kapsamına telefonunda Bylock yüklü olduğu için dahil edildiği belirtildi. Aksoy'a cinayet döneminde dosyayla ilgili diğer polis memurları soruldu. Mahkeme, Aksoy’a yanında oturan Ali Fuat Akdağ'ı tanıyıp tanımadığını sordu. Aksoy, “Çok zaman oldu, tanımıyorum” dedi.

"ENGİN DİNÇ DİNLENSİN" TALEBİNE RET

Dink suikastının kritik isimlerinden sanık Erhan Tuncel söz alarak 26 Ağustos 2004’ten, 19 Eylül 2007’ye kadar Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Engin Dinç’in dinlenmesini talep etti. Tuncel, “Onun işlediği suç nedeniyle biz yargılanıyoruz” dedi.

Mahkeme, Erhan Tuncel'in Engin Dinç'in dinlenmesi talebini reddetti.

Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı / Fotoğraf: İHA

12 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine ve dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

Samast, ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı.

Yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12 Nisan 2021’de suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

İddianamede Dink ailesi ’müşteki’ sıfatıyla, Ogün Samast ise ’suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Ogün Samast’ın ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 11 sanıklı örgüt davasıyla birleştirilmişti.

Öte yandan, Samast’ın dosyasının birleştirildiği örgüt davasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın ‘anayasayı ihlal’, ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6’şar aydan 35’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer’in ‘anayasayı ihlal’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender’in ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.