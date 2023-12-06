Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın yargılandığı dava başladı

BirGün yazarı ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i katleden Ogün Samast'ın 10 yıla kadar hapis talebiyle tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in katili Ogün Samast'ın 'FETÖ adına suç işleme' davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Ogün Samast, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılmak üzere Trabzon’un Akçaabat Adliyesi’ne geldi.

Adliye çevresinde alınan yoğun güvnelik önlemleri dikkat çekerken, Ogün Samast’ın yaya olarak adliyeye geldiği gözlendi.

Duruşmaya, tutuksuz olan Ogün Samast ile başka dosyadan tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu sanıklar SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Dink ailesinin avukatları ve sanık avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, bugünkü duruşmada sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ogün Samast ve Ersin Yolcu'nun savunmalarının alınacağını belirtti. Savunmasını yapmak üzere ilk olarak Ali Fuat Yılmazer'e söz verildi.

Fotoğraf: Ogun Samast'ın Akçaabat Adliyesi'ne girişi / DHA

NE OLMUŞTU?

Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı.

Yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12 Nisan 2021’de suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

İddianamede Dink ailesi ’müşteki’ sıfatıyla, Ogün Samast ise ’suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Ogün Samast’ın ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 11 sanıklı örgüt davasıyla birleştirilmişti.

Öte yandan, Samast’ın dosyasının birleştirildiği örgüt davasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın ‘anayasayı ihlal’, ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6’şar aydan 35’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer’in ‘anayasayı ihlal’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender’in ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.

