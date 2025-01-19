Hrant Dink katledildiği yerde anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün Gazetesi Yazarı Hrant Dink, katledilişinin 18. yıldönümünde vurulduğu yerde anıldı.

Hrant Dink için bugün saat 15.00’te, öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde sevenleri bir araya geldi.

Anmada, "Faşizme inat kardeşimsin Hrant", “Buradayız Ahparig”, “Hrant için, adalet için”, "Katilleri koruyan cinayete ortaktır", “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz”, “Yaşasın halkların kardeşliği” ve “Biz bitti demeden bu dava bitmez” sloganları atıldı.

Anmada her sene olduğu gibi Hrant Dink'in yaptığı "Su çatlağını buldu" konuşmasının ses kaydı yayınlandı.

Ardından basın açıklamasını Hrant'ın Arkadaşları adına yazar Takuhi Tomasyan yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"SANA KALKAN ELLERİ LANETLEDİLER"

"Senin barış ve özgürlük aşkından bahsettiler. Sana kalkan elleri lanetlediler. Sana kalkan elleri hazırlayan iklimi lanetlediler. 18 yıl sonra hala ve daima hep birlikte lanetliyoruz. Acının eskisi yenisi olmaz, senin acın yetmiyormuş gibi bir de yenisi eklendi kardeş kayıplarıma. 40 gün önce Tomo'yu getirdim, ellerimle gömdüm.

Güpe gündüz, İstanbul'un orta yerinde, hepimizin gözleri önünde, Ermeni bir gazeteciyi katlettiler. Suçu neydi, suçu aşikardır. İnsan sevgisi, demokrasi ve insan hakları tutkusu, ifade özgürlüğüne inancı. O da yetmedi iki halk arasında barışı savunması. Bütün bunların üzerine bir de Tanrı vergisi insanları ikna etme yeteneği. İşte bu sonuncusu bazı insanları çok ama çok korkuttu.

Canım Hrant'ım 18 sene oldu, senin öldüğüne inanmıyorum, kabul edemiyorum. Senin canına bir irmik helvası kavuramıyorum. Bak güzel kardeşim sana söz veriyorum, günü birinde hayali ile yaşadığın o sınır kapısı açılırsa, orada bir irmik helvası kavuracağım. Senin hayallerinin gerçekleştiği o günü ben görür müyüm bilmiyorum, ama şayet yaşarsam bu sözümü tutacağım.

Vasiyet ediyorum, benim yerime lütfen siz gerçekleştirin benim irmik helvası hayalimi."

Ayrıca Datça Demokrasi Platformu, bugün Dink için anma etkinliği düzenleyecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde saat 18:30’da başlayacak etkinlikte Agos gazetesi editörü Pakrat Estukyan konuşmacı olarak yer alacak. Almanya Köln’de ise bugün saat 15:00’te KulturForum ve TÜDAY tarafından Dink için anma etkinliği ve film gösterimi yapılacak.