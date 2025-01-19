Hrant Dink katledilişinin 18. yılında vurulduğu yerde anılacak

BirGün Gazetesi Yazarı ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 18. yıldönümünde vurulduğu yerde anılacak.

Hrant, bugün saat 15.00’te, öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde bir araya gelinecek.

Hrant Dink Vakfı tarafından bugün yapılan çağrıda, şöyle denildi:

"Bugün saat 15.00’te, Hrant Dink’in öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde bir araya gelerek Hrant Dink'i an​ı​yoruz.

“Azınlık olmanın tadı, tat alanların yetisinden ziyade çoğunluğun tat verme yetisiyle doğrudan ilişkili. Sorun aslında azınlıkların değil, çoğunlukların. Onun içindir ki benim gibilerin çırpınışı siz çoğunluklara rağmen bir çırpınıştır. Bu benim için de böyle, bir Kürt için de, kimliği köşeye sıkıştırılmış bir diğeri için de. Tabii ki bu sıkıştırılmışlık altında kolay değil işimiz. Hem kimliğimizi savunacağız, hem de o kimliğin tutsağı olmayacağız. Zor ama başka çaremiz yok, becereceğiz. Peki bu çırpınışımızı size rağmen değil de, sizin de katkınızla, sizinle birlikte yapsak, işimiz daha kolaylaşmaz mı? Bi düşünseniz ha! Bi düşünseniz.”

Hrant Dink, “Biraz Dertleşsek mi?” Şubat 2005"

Bugün saat 15.00’te, Hrant Dink’in öldürüldüğü yer olan Agos Gazetesi’nin eski çalışma ofisinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde bir araya gelerek Hrant Dink'i an​ı​yoruz.



“Azınlık olmanın tadı, tat alanların yetisinden ziyade çoğunluğun tat verme yetisiyle doğrudan ilişkili.… pic.twitter.com/6yHK5zqWQX — Hrant Dink Vakfı (@HrantDinkVakfi) January 19, 2025

Ayrıca Datça Demokrasi Platformu, bugün Dink için anma etkinliği düzenleyecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde saat 18:30’da başlayacak etkinlikte Agos gazetesi editörü Pakrat Estukyan konuşmacı olarak yer alacak. Almanya Köln’de ise bugün saat 15:00’te KulturForum ve TÜDAY tarafından Dink için anma etkinliği ve film gösterimi yapılacak.