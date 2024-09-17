Hrant Dink Ödülü Mor Çatı’ya verildi

Haber Merkezi

19 Ocak 2007’de katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink adına düzenlenen Uluslararası Hrant Dink Ödülü önceki akşam İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödül Türkiye’den Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na, Türkiye dışından ise Sierra Leone’den yine kadın hakları alanında mücadele veren Rugiatu Neneh Turay’a verildi. Törenin açılışında konuşan Hrant Dink’in eşi Rakel Dink, toplumsal barış, adalet ve eşitlik için birlikte mücadele çağrısında bulundu. Mor Çatı Vakfı üyeleri yaptıkları açıklamada, "Şiddetsiz adil ve eşit bir dünya için mücadelemiz ortak" mesajı verdi.