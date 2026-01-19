Hrant Dink'siz 19 yıl: Katledildiği yerde anılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün Gazetesi Yazarı Hrant Dink, katledilişinin 19. yıldönümünde vurulduğu yerde anılacak.

Hrant Dink için bugün saat 14.30’da, öldürüldüğü yer olan eski Agos Gazetesi’nin bulunduğu ve bugün 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’na ev sahipliği yapan Sebat Apartmanı önünde bir araya gelinecek

Bu akşam 19.00-23.00 saatleri arasında Sebat Apartmanı'na Hrant Dink anısına üretilen yansıtmalar eşlik ediyor.

Hrant Dink Vakfı paylaşımında, "Apartmanın önünden geçerken kafanızı yukarı kaldırmayı unutmayın" notunu düştü.