Hrant Dink'siz 19 yıl: Katledildiği yerde anılıyor
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni BirGün yazarı Hrant Dink, aramızdan ayrılışının 19’uncu yıldönümünde katledildiği yerde anılıyor.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün Gazetesi Yazarı Hrant Dink, katledilişinin 19. yıldönümünde vurulduğu yerde anılıyor.
Hrant Dink için saat 14.30’da, öldürüldüğü yer olan eski Agos Gazetesi’nin bulunduğu ve bugün 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’na ev sahipliği yapan Sebat Apartmanı önünde bir araya gelindi. Sebat Apartmanı üzerinde Hrant Dink'in fotoğrafı ile "Hafıza hakikat hayat hasret" yazısının yer aldığı afiş asıldı.
Ailesi, arkadaşları, Agos çalışanları, gazeteciler, insan hakları savunucuları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri anmaya katıldı.
"BİZ BİTTİ DEMEDEN BU DAVA BİTMEZ"
Anmada, "Faşizme inat kardeşimsin Hrant", "Buradayız Ahparig", "Hrant için, adalet için", "Katilleri koruyan cinayete ortaktır", "Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz", "Yaşasın halkların kardeşliği", "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" ve "Biz bitti demeden bu dava bitmez" sloganları atılıyor.
Hrant'ın Arkadaşları'ndan Bülent Aydın, "Hrant Dink’in sözü yerde kalmadı. O söz yıllar içinde büyüyor. Hrant vurulduğunda doğanlar bugün burada. Bu meydanın bir ucu Yenikapı’daki Balıklı Mezarlığı’ndadır. Bir ucu ülkeler ötesinde, Ararat Dağı’nın ardındadır. Bu meydanın bir ucu Malatya’dadır, bir ucu Diyarbakır’dadır. Kalplerimizi birleştiren iyiliktir. İsteğimiz adalettir. Yaşasın halkların kardeşliği" dedi.
Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın mesajı anmada okundu:
"Sevgli Hrant Dink, hiç tanımadığım abi, ailesi, arkadaşları ve Şişli halkı; size Silivri'deki hücremden yazıyorum. Ama sanmayın ki yanınızda değilim, ben de oradayım, abimin düştüğü yerdeyim. Her yıl öfkeye, düşanlığa inat, kardeşlik duygularıyla bir araya gelen dostlarla birlikteyim. Siz de bugün adeta benimle berabersiniz. Şişli'nin demokrasiye ve birlikte yaşama dair verdiği mücadelenin bu durağında desteğinizi hissediyorum. Biz hep birlikte Hrant'ın izinde, adaletin peşinde olacağız. Söz veriyorum, seneye ben de o meydanda olacağım."